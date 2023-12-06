Türkiye'ye 2.4 Milyarlık Dev Destek! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Duyuru Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığından Türkiye için dev destek sağlanacağına dair açıklama geldi. Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin dış finansman kaynakları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası için dış finansman temini çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bu bağlamda, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Türk Eximbank'a 100 milyon dolarlık finansman sağladığını duyurdu.





Bakan Şimşek, belirtilen finansmanın, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm illerde altyapı onarım ve geliştirilmesine odaklanılarak ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek sağlamayı hedeflediklerini önemle belirtti. Ayrıca, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na İslam Kalkınma Bankası tarafından 100 milyon dolarlık finansman temin ettiklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, söz konusu kaynağın, depremden etkilenen bölgede ve bu bölgeyle ilişkide bulunan işletmelere odaklanarak tarımsal ürünler ve gıda güvenliği projelerinin finansmanı için kullanılacağını ifade etti.