Türksat 7A 2026'da Başlıyor — Günün Öne Çıkan Haberleri

21 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türksat 7A Projesi'ne 2026'nın ilk çeyreğinde başlanacak

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türksat 7A projesine ilişkin takvimi ve teklif toplama sürecini açıkladı. Atalay, "Türksat 7A projesinde bu yıl sonuna kadar potansiyel yerli ve yabancı üreticilerin tekliflerini toplamayı planlıyoruz" dedi. Ayrıca, "Yıl sonunda nasıl bir model, içerik ve fiyatta olacağı da ortaya çıkacak ve 7A Projesi'ni önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlatmak gibi bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yargıtay sürekli alkol kullanan kocayı boşanmada tam kusurlu saydı

Boşanma davasında eşinin sürekli alkol kullandığını, eve geç geldiğini ve kendisine kötü davrandığını belirten kadın lehine karar verildi. Yargıtay, davalı erkeğin tam kusurlu sayılarak 25 bin lira maddi ve 25 bin lira manevi tazminat ödemesine ilişkin istinaf kararını hukuka uygun buldu. (İsmet Karakaş/Ankara)

3- Avronun dolar karşısında güçlenmesi Türk ihracatçısına avantaj sağlıyor

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, Avro/dolar paritesindeki yükselişin Türk ihracatçısının fiyat baskısını hafiflettiğini ve maliyet artışlarını dengeleme kapasitesini artırdığını belirtti: "(Avro/dolar paritesindeki yükseliş) Bu durum, Türk ihracatçısının fiyat baskısını hafifletirken, maliyet artışlarını dengeleme kapasitesini de artırıyor". Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven ise Avrupa talebinin canlı olduğu bu dönemde fırsatların doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı: "Avrupa’da talebin canlı tutulduğu, paritenin ihracatçı lehine seyrettiği bu dönemde Türkiye’nin ihracatta ivmesini sürdürmesi için fırsatların doğru değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz". (Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

4- Kamu bankalarının TAM platformuna katılan ATM sayısı 12 bine ulaştı

Kamu bankalarının ATM'lerini tek bir marka altında birleştiren TAM projesi kapsamında dönüştürülen ATM sayısı 12 bine ulaştı; kısa vadede bu sayının 16 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. Bileşim AŞ ATM Analiz ve Test Müdürü Efe Berber projenin müşteri erişimine etkisini rakamsal verilerle aktardı: "Müşteriler kamu bankalarına ait mevcut işlem setlerini tüm illerimizden gerçekleştirebiliyor. Rakamsal konuşacak olursak, aylık bazda 50 milyon adedi aşkın ve hacim olarak 150 milyar liralık finansal işlemden bahsediyoruz". (Uğur Aslanhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kekova'da mavi tura çıkan turistler "Batık Şehir" ile doğa harikası koyları görüyor

Antalya'nın Demre ilçesi Kekova bölgesinde Kaleköy, Batık Şehir ve Hamidiye Koyu, ziyaretçilere antik kalıntılar arasında yüzme ve doğa izleme imkanı sunuyor. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, bölgeyi "Akdeniz Bölgesi'nin incisi" olarak nitelendirerek ziyaretçi yoğunluğunu aktardı: "Bölgemize, 'Akdeniz Bölgesi'nin incisi' diyebiliriz. Ziyaretçilerimiz Üçağız, Çayağzı iskeleleri ve Kaş'tan hareket ediyor. Her gün ortalama 5 bin misafirimiz teknelerle Simena Antik Kenti'nden Tersane ve Hamidiye koylarına uğrayarak denize giriyor ve olağanüstü manzaraya şahit oluyor". (Ayşe Şensoy Boztepe/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti

Altının ons fiyatı Fed kararının ardından rekor tazeleyerek 3 bin 707 dolar'a çıktı; Powell'ın açıklamalarının ardından görülen kar satışları ile gerileyen altın, haftayı yılbaşından bu yana yüzde 40,5 artışla 3 bin 685 dolar'dan tamamladı. Petrol ise Fed'in yılın ilk faiz indiriminin tüketimi artıracağı beklentilerine rağmen, yakıt talebine ilişkin endişelerle değer kaybetti. (Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, piyasanın yumuşak iniş projeksiyonlarına ikna olmadığını ve Fed'in ek indirimlerine ihtiyaç duyulacağını belirterek, bu durumun faiz oranlarını 2026'nın ikinci yarısında yüzde 3'ün altına çekebileceğini söyledi: "Piyasa, yumuşak iniş projeksiyonlarına ikna olmadı ve şu anda Fed'in 2-3 ek faiz indirimiyle muhtemelen daha fazlasını yapılması gerekeceğini düşünüyor. Bu durum Fed'e faiz oranlarını 2026'nın ikinci yarısında yüzde 3'ün altına çektirecektir". Rabobank Çapraz Varlıklar Makro Stratejisti Molly Schwartz ise yatırımcıların 2026 sonuna kadar ek 125 baz puan indirim fiyatladığını belirtti: "Fed'e ilişkin Gecelik Endeks Swap (OIS) fiyatlandırması, yatırımcıların 2026 yılı sonuna kadar 125 baz puanlık daha fazla faiz indirimine hazır olduğunu ortaya koyuyor, bu da piyasa fiyatlandırmasının artık bizim görüşümüzle daha uyumlu olduğunu gösteriyor". (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

