TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Uluslararası Camia Tarafından Kınandı

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Gelen Tepkiler

Türkiye'nin Kahramankazan bölgesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı, uluslararası camiadan büyük tepki topladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu saldırıyı şiddetle kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Büyükelçiliğin resmi açıklamasında, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

AB'den TUSAŞ'a Destek Mesajı

Yabancı misyon temsilciliklerinden biri olan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da kınama mesajı yayımladı. Delegasyon Başkanı Thomas Hans Ossowski, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa ve Almanya'dan Dayanışma Mesajları

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da saldırıyı kınayarak, "Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum" dedi.

Uluslararası temsilcilikler, Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade ederek bu tür şiddet eylemlerinin toplumlarda yeri olmadığını vurguladı.