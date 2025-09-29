Tusk: "Bu, bizim savaşımızdır" — Ukrayna'ya dayanışma çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova Güvenlik Forumu'nda "Bu, bizim savaşımızdır" diyerek Ukrayna'ya birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:20
Tusk: "Bu, bizim savaşımızdır" — Ukrayna'ya dayanışma çağrısı

Tusk: "Bu, bizim savaşımızdır"

Varşova Güvenlik Forumu'nda dayanışma çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova Güvenlik Forumunun açılışında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu ve Batı ülkelerine güçlü bir dayanışma çağrısı yaptı.

Tusk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu, bizim savaşımızdır çünkü Ukrayna’daki savaş, dünyada zaman zaman ortaya çıkan o korkunç projenin sadece bir parçasıdır."

Konuşmasının devamında Tusk, bu projeyi tanımlayarak, "Bu siyasi projenin amacı her zaman aynıdır: Halkları nasıl köleleştirebiliriz, bireylerin özgürlüklerini nasıl ellerinden alabiliriz?" diye sordu.

Savaşın kaybedilmesi halinde sonuçlarının dünya genelinde gelecek nesilleri etkileyeceğine dikkat çeken Tusk, liderlerin en önemli görevinin bütün Batı ve transatlantik topluluğa savaşın sürdüğünü anlatmak olduğunu vurguladı.

Ukrayna’nın bağımsızlığını ve gelecek nesillerin geleceğini korumak için birlik çağrısı yapan Tusk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer dayanışma içinde olursak bugünkü toplantımızın sloganının da söylediği gibi, kaybetmeyeceğiz. O zaman Ukrayna bu savaşı kazanacak, Ukrayna’nın bağımsızlığını koruyacağız ve gelecek nesillerimizin geleceğini koruyacağız. Buna yürekten inanıyorum."

Tusk ayrıca Moldova’da dün yapılan seçimlere değinerek, halkın Rusya’nın saldırısına ve seçim sürecine yönelik acımasız müdahalesine karşı durduğunu ve bunun Avrupa’nın dayanışmasına inanarak başarıldığını ifade etti.

