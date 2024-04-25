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Tutuklanan Kepez Belediye Başkanı yerine vekalet edecek isim seçildi

Teleferik kazası olayı nedeniyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yerine vekalet edecek isim belli oldu. Yapılan seçimler sonucunda, Kepez Belediye Başkanı makamına vekalet edecek isim CHP Meclis Üyesi Prof. Refik Emre Altekin oldu.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:55
Tutuklanan Kepez Belediye Başkanı yerine vekalet edecek isim seçildi

Antalya Kepez Belediye Başkanı olarak seçilen CHPli Mesut Kocagöz’ün 14 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen teleferik kazası sonucunda tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Bu durum üzerine Antalya Valiliği, Kepez Belediyesi’nin Meclis kararıyla bir başkan vekili belirlenmesini istedi. Meclis tarafından bir belirleme yapılmaması durumunda ise Valilik, Kepez Belediye Başkanlığı’na bir kamu görevlisinin atacağını ifade etti.

Bunun üzerine Kepez Belediye Başkanlığı’na vekalet edecek ismi belirlemek için seçim yapıldı. Seçimi, 31 oy ile CHP Meclis Üyesi Prof. Refik Emre Altekin kazandı. AK Parti adayı ise 17 oy alarak ikinci sırada kaldı.

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