Tuzla'da Dorsesiz Tır Alev Aldı — Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kontrollü

Tuzla’da Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler’de dorsesiz tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; alevlenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:42
Olayın seyri

Yangın, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücü F.A. (25) yönetimindeki 34 KEU 739 plakalı dorsesiz tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.

Müdahale ve sonuç

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay anı, tırın alev alev yandığı görüntülerle cep telefonu kamerasına yansıdı.

