Tuzla'da Dorsesiz Tır Alev Aldı — Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kontrollü

Tuzla'da dorsesiz tır alev alev yandı

Olayın seyri

Yangın, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücü F.A. (25) yönetimindeki 34 KEU 739 plakalı dorsesiz tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.

Müdahale ve sonuç

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay anı, tırın alev alev yandığı görüntülerle cep telefonu kamerasına yansıdı.

