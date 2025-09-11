Tuzla'da Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarpıp Devrildi: 2 Yaralı

Tuzla Tepeören'de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı'nda seyir halinde olan Şinasi S. idaresindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Emine S., çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYEDAŞ ekipleri devrilen direkteki elektriği keserek önlem aldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.