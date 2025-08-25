DOLAR
Tuzla'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Tuzla'da Aydınlı Yolu Caddesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; itfaiye kurtarma yaptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 02:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 02:26
Tuzla'da İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeritte ilerlemekte olan hafif ticari araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri caddeyi trafiğe kapattı ve itfaiye ekipleri, 3'ü otomobilde olmak üzere 5 kişinin sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Kurtarma ve ulaşım

Yapılan çalışmaların ardından sıkışan 5 kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

