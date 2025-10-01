Tuzla'da 'Trafik Amiri' Diyen Sürücüye 10 bin 260 lira Ceza

Emniyet şeridi kullanımı ve sahte yetki iddiası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sanal trafik devriyesi ekipleri, 29 Eylülde D-100 kara yolu İçmeler Köprüsü mevkisinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerde, 34 KK 6875 plakalı aracın sürücüsünün emniyet şeridini kullandığı sırada başka bir sürücüyle tartıştığı ve kendisini "trafik amiri" olarak tanıttığı görüldü.

Yapılan tespitlerde sürücünün gerçek bir trafik amiri olmadığı belirlendi. S.Ç.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridi kullanmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 10 bin 260 lira para cezası uygulandı.

Olay, sosyal medyada yayılan görüntüler sayesinde tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.