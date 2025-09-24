TYB'den Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşmasına Destek: Gazze, KKTC, Filistin

TYB'den Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşmasına Destek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını büyük bir memnuniyet, iftihar ve derin bir sorumluluk duygusuyla karşıladığını açıkladı.

TYB'nin Değerlendirmesi

TYB açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan maddelerin — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Suriye'de barış ve bütünlük vizyonu, ailenin korunması, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve Filistin devletinin tam üyeliği yönündeki çağrılarının yalnızca Türkiye'nin değil tüm insanlığın ortak vicdanına tercüman olduğu vurgulandı. Açıklamada kullanılan ifadeye göre: “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Suriye'de barış ve bütünlük vizyonu, ailenin korunması, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve Filistin devletinin tam üyeliği yönündeki çağrıları, sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur.”

Gazze'deki İnsani Kriz

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin kuruluş ilkelerinin uluslararası barış ve güvenliği tesis etmeyi hedeflediği, ancak Gazze'de yaşananların bu ilkelerin ağır bir ihmal ve ihlal altında olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada yer alan veriler şöyle aktarıldı: Gazze'de 65 bini aşkın insan, bunların 20 binden fazlası çocuk, hayatını kaybetmiştir. TYB, her gün bir çocuğun ölümüne şahit olunan bu vahşetin insanlık tarihine kara bir leke olarak kaydedildiğini ifade etti.

TYB, saldırıların sadece insanları değil hayvanları, ağaçları ve su kaynaklarını hedef almasının bunun bir güvenlik arayışı değil, hayata düşmanlık olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bu bağlamda Gazze'de ateşkesin derhal ilan edilmesi, insani yardımların engelsiz ulaşması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

KKTC ve Doğu Akdeniz Mesajı

Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ve Doğu Akdeniz ile ilgili sözlerine de dikkat çekti. TYB, Erdoğan'ın Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu vurgusunu aktardı ve “Kıbrıs Türkleri azınlık olmayı asla kabul etmeyecek, eşit haklara sahip bir halk olarak varlığını sürdürecektir” ifadesine yer verdi. Açıklamada, uluslararası toplumun KKTC'yi tanımasının ve siyasi, ekonomik, diplomatik ilişkiler geliştirmesinin hem bir hakkın teslimi hem de bölgesel barışa değerli bir katkı olacağı belirtildi.

TYB ayrıca Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan projelerin başarı şansı olmadığını vurguladı ve önerilen Doğu Akdeniz Konferansı'nın ortak zeminde çözüm arayışlarının yolunu açacağını ifade etti.

Ailenin Korunması ve Uluslararası Çağrı

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile kurumunun saldırılar karşısında savunulması gerektiğine dair vurgusunun, insanlığın özü ve geleceğine sahip çıkmanın bir ifadesi olduğu belirtildi ve aileyi korumanın bir medeniyet vazifesi olduğuna inanıldığı kaydedildi.

TYB, “Gazze'deki barbarlığa karşı sessizlik ortaklıktır.” değerlendirmesine dikkat çekerek, Filistin halkının yanında dimdik durmanın yalnızca siyasi değil insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Açıklamada son olarak şu çağrı yer aldı:

“1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlere tam üyeliği artık ertelenemez. Türkiye Yazarlar Birliği olarak, Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda dile getirdiği bu insani, ahlaki ve vicdani çağrının arkasında olduğumuzu beyan ediyor, tüm dünya liderlerini aynı samimiyetle insanlık adına adım atmaya davet ediyoruz.”