UAEA Başkanı Grossi: Nükleer silahlanma artıyor

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Vatikan görüşmesinde ülkelerin nükleer silahlarını artırdığını ve Zaporijya santralinin savaş nedeniyle yüksek risk taşıdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:56
Vatikan görüşmesinde sert uyarılar

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile yaptığı görüşmenin ardından Vatican News'e açıklamalarda bulundu. Grossi, Papa'nın silahsızlanma çağrılarını "oldukça anlamlı" bulduğunu ve ajansının bu çağrıyı somut eylemlerle destekleme görevinde olduğunu söyledi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde artan tehlike

Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaş koşulları nedeniyle hala büyük risk altında olduğunu belirtti. Tesisin "neredeyse her gün bomba ve insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kaldığını" ve birçok kez elektrik kesintisi yaşandığını aktaran Grossi, santralin "tam cephe hattında" bulunduğunu ve bu nedenle bir olay gerçekleşme olasılığının "son derece yüksek" olduğunu vurguladı.

Nükleer silahlanma eğilimleri ve uluslararası risk

Grossi, nükleer silahlara ilişkin küresel durumu değerlendirirken, "Genel olarak gördüğümüz şey, silahsızlanmanın aksine nükleer silahlanmanın arttığıdır" ifadelerini kullandı. Ülkelerin nükleer kabiliyetlerini geliştirdiğini ve artırdığını belirten Grossi, nükleer silaha sahip olmayan devletlerin de bu güce sahip olma olasılığını veya gerekliliğini daha açık şekilde konuşmaya başladığını söyledi ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Diplomasi umudu: Alaska zirvesi ve barış çabaları

Grossi, silahsızlanma yerine nükleer silahların sınırlandırılmasında geçmişte 1980'ler ve 1990'larda elde edilen bazı başarıların bulunduğunu anımsattı. Bu çerçevede, Alaska'daki zirvede Rusya ve ABD'nin bu konuyu yeniden gündeme getirmesinin cesaret verici olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarının ilerlemesi durumunda nükleer silahlanma eğiliminin gerileme ihtimalinin daha yüksek olacağını ifade etti.

