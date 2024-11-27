UCM Başsavcısı Kerim Han'dan Myanmar Askeri Lideri Min Aung Hlaing için Tutuklama Talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing hakkında önemli bir tutuklama talebiyle mahkemeye başvurdu. Bu talep, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) üzerinde gerçekleştirilen insanlığa karşı suçları kapsamakta.

Han’ın resmi açıklamasında, tutuklama emrinin Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen sınır dışı etme ve zulüm suçlarıyla ilgili olduğu vurgulandı. 25 Ağustos-31 Aralık 2017 tarihleri arasında işlenen bu suçlara dair makul gerekçelerin bulunduğunu belirten Han, Min Aung Hlaing'in cezai sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Başsavcı, Myanmar ordusu Tatmadaw tarafından, ulusal polis, sınır muhafızları ve Arakanlı olmayan sivillerin desteğiyle gerçekleştirilen bu zulümlerin altını çizerek, "Bu, Myanmar'daki üst düzey bir hükümet yetkilisi hakkında ilk tutuklama talebidir. Başka tutuklama talepleri de gelecek," dedi.

UCM, Myanmar'dan Bangladeş'e giden 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman'dan toplanan tanık ifadeleri, belgeler ve bilimsel kanıtlar gibi delilleri dikkate aldı. Han, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampında Arakanlı Müslüman kadınlarla bir araya geldiğini belirterek, "Adalet arayışında kendi rollerini oynamak isteyen genç aktivistlerle bir araya geldim. Her yaştan erkekle konuştum. Hepsi başlarına gelenlerin hesabının sorulması talebinde birleşti," dedi.

Başsavcı Han, soruşturmanın tamamlanmasında Arakanlı Müslüman toplumu, Bangladeş hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının desteğinin önemine dikkat çekti. Min Aung Hlaing'in sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Başkan Vekili Myint Swe’den Temmuz 2024'te görevi geçici olarak devraldığı öğrenildi.

UCM'deki Myanmar Soruşturması

UCM'nin Myanmar/Bangladeş soruşturması, mahkemenin Ön Dava Dairesinin 14 Kasım 2019'da verdiği yetkiyle başlamıştır. Söz konusu soruşturma, etnik köken ve/veya din temelli zulüm ve sınır dışı etme eylemlerinin insanlığa karşı suç kapsamına girebileceği sonucuna ulaşmıştır.

Myanmar, UCM'nin Roma Statüsü'ne taraf olmasa da, Bangladeş'in 2010 yılında statüyü onaylaması nedeniyle, mahkeme, özellikle sınır dışı etme ve zulüm suçlarının bir kısmının taraf devlet olan Bangladeş topraklarında işlenmesi sebebiyle yargı yetkisini kullanabileceğine hükmetmiştir.

Arakanlı Müslümanlara Etnik Temizlik

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar sonucunda pek çok Müslüman hayatını kaybetmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiştir. 25 Ağustos 2017'de Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladığı kitlesel şiddet nedeniyle 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.