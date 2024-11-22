UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri, Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler Ödüllendiriliyor

UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'deki sivil halka yönelik saldırılar ve insani yardımların engellenmesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Uzmanlar, bu kararın İsrailli yetkililerin hesap verebilirliği açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, bu kararın UAD'deki soykırım davası ve İsrail'e sağlanan uluslararası destek üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

(Selman Aksünger/Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmenler Ödüllendirilecek

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken öğretmenler Ankara ve İstanbul'da ağırlanacak. Davet edilen öğretmenler arasında Kader Duman, Hilal Gülşen ve Sultan Gültaş yer alıyor. Bu öğretmenler, çeşitli yenilikçi yöntemlerle eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuşlardır.

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye-Finlandiya Savunma Sanayi İşbirliği Gelişiyor

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, NATO çerçevesinde savunma alanında işbirliklerinin hız kazanacağını açıklayarak, bu sürecin, 2024 itibarıyla en iyi seviyesine ulaşacağının altını çizdi.

(Bahattin Gönültaş/Helsinki) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yetkisiz Çakar ve Ruhsatsız Silahlara Yönelik Düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, yetkisiz çakar kullanımında para cezası artırılırken, ruhsatsız silah taşımanın cezası da önemli ölçüde katılaşıyor.

(Kemal Karadağ/TBMM)

Din Şurası'nda Yapay Zeka Uygulamaları Ele Alınacak

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, yapay zeka uygulamalarının din hizmetlerine entegrasyonunu sağlamak amacıyla farklı alanlardan uzmanların yer alacağı bir toplantı yapılacağını duyurdu.

(Fırat Taşdemir/Ankara)

Antalya'dan Kars'a Eğitim Mücadelesi

Antalyalı öğretmen Fatmanur Şimşek, sınıfındaki zor şartlara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendisinin yaşadığı zorlukları aşarak köyün eğitimine katkıda bulunmaya çalıştıkları dikkat çekiyor.

(Cüneyt Çelik/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dede ve Torun Aynı Sedyede Ameliyata Girdi

Samsun'daki bir hastanede 4 yaşındaki Mehmet Can Aydoğan, dedesiyle aynı sedyeden girerek böbrek nakli oldu. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı.

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Diş Sağlığı Müzesi Açıldı

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, İstanbul'da uluslararası bir diş sağlık müzesinin açıldığını duyurarak, diş hekimliği tarihine ışık tutan önemli eserlerin sergilendiğini bildirdi.

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Nostaljik Ürünlerde Fahiş Fiyat Uyarısı

Uzmanlar, nostaljik ürünlerin fahiş fiyatlarla satıldığını belirterek, alıcıları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Antika ve eski eşya satıcıları, tüketicilere sahte antikalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

(Mücahit Türetken/İstanbul)

İklim İyimserliği: Çözümün Bir Parçası Olmak

Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak, iklim iyimserliğinin önemine dikkat çekerek, bireylerin iklim kriziyle mücadelede çözüme katkı sağlamalarını önerdi.

(Biriz Özbakır/İstanbul)

Serebral Palsiyle Mücadele Eden Genç Yüzücü

Eskişehirlive Eymen Sarıtaş, Paralimpik Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor. Günde 9 kilometre yüzerek, önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.

(Deniz Açık/Eskişehir)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.