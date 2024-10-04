UCM, Libya'daki Kaniyat Milisleri Hakkında Tutuklama Kararını Açıkladı

UCM, Libya'daki Savaş Suçları İçin Tutuklama Kararlarını Açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'nın Kaniyat milisine bağlı 6 kişinin savaş suçlarına karıştığı gerekçesiyle çıkarılan tutuklama kararlarının gizliliğini kaldırdı. Bu kararın, UCM'nin 1. Ön Yargılama Dairesi tarafından, Savcılığın talebi üzerine 6 Nisan ve 18 Temmuz 2023 tarihlerinde alındığı bildirildi.

Tutuklama Emirleri Açıklandı

UCM tarafından açıklanan belgelerde, tutuklama emirlerinin şu isimleri kapsadığı belirtildi:

Abdurahem Khalefa Abdurahem Elshgagi (Al Khani)

Makhlouf Makhlouf Arhoumah Doumah (Douma)

Nasser Muhammad Muftah Daou (Al Lahsa)

Mohamed Mohamed Al Salheen Salmi (Salheen)

Abdelbari Ayyad Ramadan Al Shaqaqi (Al Shaqaqi)

Fathi Faraj Mohamed Salim Al Zinkal (Al Zinkal)

Bu kişilerin, Libya'nın Tarhunah kentinde karşılaştıkları savaş suçları arasında cinayet, insan onuruna saldırı, işkence, cinsel saldırı ve tecavüz yer almaktadır.

Zalim İhlallerle Bağlantılı İsimler

Açıklamalarda, tutuklama emirlerinin, Halife Hafter’e bağlı olan Kaniyat milislerine ait 6 kişi ile ilgili olduğu ifade edildi. Belirtilen isimlerden üçünün Kaniyat milisinin önde gelen üyeleri olduğu, diğerlerinin ise bu grup ile bağlantılı oldukları vurgulandı.

UCM'nin Libya Soruşturması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'daki durumu 26 Şubat 2011 tarihinde 1970 sayılı kararla UCM'ye devretmişti. UCM Savcısı, 3 Mart 2011 tarihinde Libya'da insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları ile ilgili soruşturma başlatma kararı almıştı. Bu süreçte, özellikle Trablus, Bingazi ve Misrata bölgelerinde yaşanan ihlallerin ele alınacağı açıklanmıştır.