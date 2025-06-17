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Uçurtmalar Gökyüzünde: Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Kayseri’de uçurtma şenliği ile bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:39
Uçurtmalar Gökyüzünde: Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Kayseri'de Uçurtmalarla Bağımlılığa Dikkat Çekildi

Kayseri Yeşilay Şubesi, "Uçurtmanı Göğe, Bağımlılığı Geride Bırak" temalı bir uçurtma şenliği düzenleyerek bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda yapılan bu renkli etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte gökyüzüne uçurtma uçurdu.

Çoğunluğu yeşil ve beyaz renklerden oluşan uçurtmalar, bağımlılıkla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla süzüldü. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın çalışmalarının topluma katkısına vurgu yaparak, çocukların bağımlılıklara karşı kendilerini ifade etmelerinin önemine değindi.

Etkinlikte konuşan Çiçek, katılımcıları "Bağımsız Türkiye'nin bağımsız bireyleri" olarak nitelendirerek, "Yavrularımız bağımlılıkla mücadelede her zaman gizli kahramanlarımız olmuştur. Onların verdiği güç ve moral, bizleri daha çok çalışmaya itiyor. Biz, gençlerimizin spor salonlarında, parklarda, ilim ve sanat yuvalarında olmalarını istiyoruz. Dijital bağımlılıkla zehirlenmelerine ve tutsak edilmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirtti.

Kayseri Yeşilay Şubesince, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda "Uçurtmanı...

Kayseri Yeşilay Şubesince, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda "Uçurtmanı Göğe, Bağımlılığı Geride Bırak" temalı uçurtma şenliği düzenlendi.

Kayseri Yeşilay Şubesince, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda "Uçurtmanı...

Kayseri Yeşilay Şubesince, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda "Uçurtmanı Göğe, Bağımlılığı Geride Bırak" temalı uçurtma şenliği düzenlendi.

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