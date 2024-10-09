Ukrayna Büyükelçisi, İkinci Barış Zirvesi İçin Rusya'nın Katılımını Talep Ediyor

Ukrayna'nın Barış Zirvesi Çalışmaları

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında İkinci Barış Zirvesi'nin planlandığına dikkat çekerek, "Bu sefer Rusya'nın da katılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kırım Tatarı Temsili ve Siyasi Mahkûmlar

Bodnar, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile birlikte düzenlediği toplantıda, Rusya'nın Pokrovsk bölgesine odaklandığını ve çeşitli yerleşim yerlerinin Ukrayna tarafından terkedildiğini aktardı.

Bodnar, günde ortalama 800 ila 2 bin 200 Rus askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti ve "Biz yabancı toprakları istemiyoruz fakat savaş alanı sadece Ukrayna olmamalı" dedi.

Türkiye'nin Rolü ve Uluslararası Destek

Bodnar, Türkiye’nin arabuluculuk rolünün önemli olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Ayrıca, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda iki ülke arasında işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Kırım Tatarlarının Durumu

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Kırım'daki siyasi mahkumlar hakkında bilgi vererek, Ahmetov kardeşler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu belirtti. Celal, Kırım'da toplam 220 siyasi mahkum bulunduğunu ve bunların 132'sinin Kırım Tatarı olduğunu vurguladı.

Celal, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettikten sonra demografik değişiklikler yaptığını ve bu durumun bölgedeki güvenlik dengesini tehdit ettiğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye ile işbirliğinin önemine inandığını ve "Karadeniz bölgesinde Türkiye için daha iyi bir partner olamayacağını" belirtti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar (solda) ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal (sağda), Ankara'da basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar (solda) ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal (sağda), Ankara'da basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.