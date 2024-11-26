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Ukrayna'da Rekor İHA Saldırısı: Zelenskiy Açıklama Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın rekor sayıda İHA ile ülkesine saldırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:10
Ukrayna'da Rekor İHA Saldırısı: Zelenskiy Açıklama Yaptı

Ukrayna'da İHA Saldırıları Devam Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun geçtiğimiz gece ülkesine rekor sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Gece Yarısı Saldırılar

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik bir dizi İHA saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu saldırının, ülke tarihindeki en yoğun İHA saldırılarından biri olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu gece Rusya, Ukrayna'ya saldırdı ve halkımıza karşı 188 ile rekor sayıda İHA fırlattı." şeklinde konuştu.

Hava Savunma Başarısı ve Zararlar

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 80 İHA'nın imha edildiği bildirilirken, 90'dan fazla İHA'nın ise yönlerini bulamayarak kaybolduğu belirtildi. Ternopil bölgesinde, kritik altyapılara isabet eden bazı İHA'lar yüzünden elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Yabancı Bileşenler ve Yaptırımlar

Zelenskiy, Rusya'nın kullandığı İHA'ların bazı bileşenlerinin yabancı menşeli olduğunu belirterek, "Bu saldırılar, sadece Rusya'nın yaptırımları çeşitli planlarla aşma becerisi sayesinde mümkün oluyor." dedi. Ayrıca, müttefik ülkelere Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu: "Savaşa karşıysanız, Rusya'nın yaptırımları aşmasına gerçekten karşı olmalısınız."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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