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Ukrayna'daki Sivil Kayıplar Zirveye Ulaştı

BM Komiseri Volker Türk, Temmuz 2024'ün Ukrayna'daki siviller için en ölümcül ay olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:53
Ukrayna'daki Sivil Kayıplar Zirveye Ulaştı

Ukrayna'daki Savaş ve Sivil Kayıplar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Temmuz 2024'ün, Ekim 2022'den bu yana Ukrayna'daki siviller için en ölümcül ay olduğunu belirtti. Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 57’nci Oturumu kapsamında, Ukrayna’daki insan hakları durumu ile ilgili rapor sunumunu gerçekleştirdi.

İhlallerin Boyutu

Türk, Şubat 2022'de patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bininci gününe yaklaşırken, bu süreçte meydana gelen büyük yıkım, ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelerin altını çizdi. İnsanların, çevrenin ve geleceğin kaybının bu savaş ile birlikte yaşanan trajik bir örnek olduğunu vurguladı.

Artan Sivil Kayıplar

Türk, "Ofisimiz, haziran ve ağustos ayları arasında önceki 3 aylık döneme göre, sivil kayıplarının yüzde 45 arttığını doğruladı," dedi. Ayrıca, 174 Ukraynalı savaş esiri ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve neredeyse tümüyle işkence veya kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade etti.

İşkencenin Sona Ermesi Gerekiyor

Türk, Ukraynalı savaş esirlerine yönelik işkence ve kötü muamelenin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı ve bu durumun uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

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