Ukrayna'dan Hong Kong'a Yaptırım Uyarısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Hong Kong'a Önemli Mesaj

Ukrayna, Rusya'nın Batı yaptırımlarını aşmasını engellemek amacıyla Hong Kong yönetimine tedbir çağrısında bulundu.

Hong Kong Yönetimi ile Önemli Görüşme

Dmitro Kuleba, resmi ziyareti çerçevesinde Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Baş Yönetici John Lee Ka-chiu ile bir araya geldi. Bakan Kuleba, bu görüşmede, Rusya ve Rus şirketlerinin Batı'nın uyguladığı yaptırımları aşmak için Hong Kong'u kullanmamaları adına Hong Kong yönetimini önlem almaya davet etti.

Önlemler İhtiyaç Duyuluyor

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'daki insan yaşamını tehdit eden eylemlerini durdurmak için bu önlemlerin kritik önem taşıdığını belirtti. Aynı zamanda, Rusya'nın bu tür girişimlerinin Hong Kong'un hukukun üstünlüğüne dayanan liberal ekonomi imajını zedelememesi gerektiğinin altını çizdi.

Hong Kong Hükümeti'nin Yanıtı

Hong Kong hükümeti sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını vurguladı. Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana Çin topraklarında ağırlanan ilk üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

AB'nin Rusya'ya Yaptırımları

Avrupa Birliği Konseyi, 22 Temmuz tarihinde Rusya'ya yönelik yaptırımların süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Rusya'ya yönelik ticaret, enerji ve teknoloji alanında geniş kapsamlı kısıtlamalar uygulanmaktadır.