Ukrayna'nın İnsansız Hava Araçlarıyla Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde ülke topraklarına yönelik 125 insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Resmi Açıklamadaki Detaylar

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimi, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere karşı terör saldırısı girişiminde bulundu," ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Hava Savunma Önlemleri

Rus hava savunma sistemleri tarafından gerçekleştirilen müdahalede, toplamda 125 İHA'nın imha edildiği bildirildi. Bu kapsamda, Volgograd bölgesinde 67, Belgorod ve Voronej bölgelerinde 17'şer, Rostov bölgesinde 18, Bryansk, Kursk ve Krasondar bölgelerinde birer, ayrıca Azov Denizi üzerinde 3 İHA etkisiz hale getirildi.