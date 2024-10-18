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Ukrayna'ya Rusya'dan 135 İHA ile Saldırı

Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 135 insansız hava aracı ile saldırdı, 89'u imha edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:15
Ukrayna'ya Rusya'dan 135 İHA ile Saldırı

Ukrayna: Rusya, 135 İHA ile Saldırı Düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 135 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılar kaydedildi. Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri, saldırının gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Rusya'nın fırlattığı 135 adet "Şahed" ve diğer tip İHA’ların çoğunun tespit edildiği belirtildi. Hava Savunma Kuvvetleri sayesinde 89 İHA'nın imha edildiği, 44’ünün kaybolduğu ve 2'sinin ise Belarus yönüne doğru uçmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Başkent Kiev'e Yoğun Saldırı

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, başkent Kiev'e yönelik yoğun bir İHA saldırısının yapıldığını duyurdu. Popko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı alarmının 4 saatten fazla sürdüğünü vurguladı.

"Rus birlikleri, Ukrayna’nın sivil halkına ve altyapısına yönelik en büyük İHA saldırılarından birini gerçekleştirdi. Düşman İHA’ları Kiev’i tehdit etti ancak Savunma Kuvvetlerinin koordineli çalışması sayesinde başkente doğru hareket eden tüm İHA’lar etkisiz hale getirildi," diyen Popko, Kiev’de herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi almadıklarını bildirdi.

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