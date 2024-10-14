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Ukrayna, Zafer Planı'nı Avrupa'ya Sunmaya Hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zafer Planı'nı bu hafta Avrupa'daki müttefiklerine sunacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:43
Ukrayna, Zafer Planı'nı Avrupa'ya Sunmaya Hazırlanıyor

Ukrayna'nın Zafer Planı Avrupa'ya Sunuluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik hazırlanan Zafer Planını bu hafta içerisinde Avrupa’daki tüm müttefiklere tanıtacaklarını duyurdu.

Savaş Durumuna İlişkin Açıklamalar

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ülkede süregelen savaşla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. Rusya karşısında yürüttükleri mücadele için önemli bir strateji geliştirdiklerini ifade ederek, "Zafer Planı'nı tüm Avrupalı ortaklarımıza sunacağız." dedi.

Maksimum Destek Vurgusu

Devlet Başkanı, planı daha sonra Ukrayna halkına tanıtacaklarını belirterek, "Zafer Planı, ortaklarımızdan aldığımız ilk geri bildirimle birlikte kamuoyuna açıklanacak. Hepimizin, ülkemizde gerçek anlamda maksimum desteğe ihtiyacı var," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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