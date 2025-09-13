Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Munzur Gözeleri'ni Ziyaret Etti

Ziyaretin detayları ve eşlik eden isimler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti.

Uraloğlu, Pertek ilçesinde katıldığı açılış töreninin ardından helikopterle Ovacık'a geçti. Alanda kurulan stantları gezerek işletmecilerle sohbet etti ve bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Uraloğlu, beraberindekilerle birlikte çıra yakıp dua etti, etkinliklere katıldı.

Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile AK Parti İl Başkanı Bülent Süner de eşlik etti.

