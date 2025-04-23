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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şam'daki Resmi Temaslarını Tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam'daki resmi ziyaretini tamamladı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:56
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şam'daki Resmi Temaslarını Tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam'daki resmi ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Ziyaretleri sırasında önemli temaslar ve görüşmeler gerçekleştiren Uraloğlu, Suriye'ye dün geldi.

Emevi Camisi Ziyareti ve Bakanlık Görüşmeleri

Bakan Uraloğlu, sabah saatlerinde Emevi Camisini ziyaret etti. Ardından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na geçerek Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile bir araya geldi.

Uğurlama Töreni

Görüşmelerin ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam Havalimanı'na geçerek Ankara’ya dönüş yola çıktı. Uraloğlu ve beraberindekileri, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir uğurladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Şam'daki resmi temasları kapsamında...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Şam'daki resmi temasları kapsamında Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak (sağda) ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Şam'daki resmi temasları kapsamında...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Şam'daki resmi temasları kapsamında Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak (sağda) ile bir araya geldi.

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