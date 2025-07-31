DOLAR
40,59 0%
EURO
46,48 -0,32%
ALTIN
4.298,95 -0,67%
BITCOIN
4.784.914,99 -0,7%

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaretin 5 milyar dolara ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 17:16
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Bakan Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki yıllık ticaret hacminin 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Ticaret ve Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Gürcistan’ın Güney Kafkasya’daki stratejik konumu ve dinamik ekonomisi hakkında da bilgiler verdi. Gürcistan'ın gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve yatırım dostu ortamıyla önemli gelişmeler kaydettiğini vurguladı. Uraloğlu, "Gürcistan’ın bu başarıları Türkiye olarak bizleri sevindiriyor ve ortak geleceğimiz adına umut veriyor." şeklinde konuştu.

İki Ülke Arasındaki Bağlar

Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra vizesiz seyahat imkanı gibi kolaylıkların iki ülke arasındaki bağı daha da güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda, ilişkilerimizi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesinde sürdürüyoruz." dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Bakan Uraloğlu, 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticaretin yeni kurallar çerçevesinde sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacağını ifade etti. Türkiye’nin Gürcistan’daki yatırımlarının 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, 2 bini aşkın Türk firmasının Gürcistan’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ulaşım ve Lojistik İşbirliği

Uraloğlu, ulaştırma ve lojistik alanında Gürcistan’ın Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor güzergahındaki önemine değindi. Türkiye ile Avrupa ile Orta Asya arasında stratejik bir bağlantı sağladığını belirtti. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu veri değişim anlaşmasının Orta Koridor’un başarısı açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Kültürel İlişkiler ve Turizm

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin kültür ve turizm alanında da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'nin 1,4 milyon Gürcü turist, Gürcistan'ın da 343 bin Türk turisti ağırlayacağını açıkladı. Türkiye'nin Gürcistan’a en fazla turist gönderen ikinci ülke olduğunu vurguladı.

Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından Başbakanlık Binası'nda kabul edilecektir.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından, Uraloğlu ve Kvrivişvili, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nın açılışını yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından, Uraloğlu ve Kvrivişvili, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nın açılışını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
2
TİGEM, 68 Tay Satışından 45 Milyon Lira Gelir Elde Etti
3
Beykoz'da Motosiklet Sürücüsü Baturhan Yıldızturan'ın Cenazesi Toprağa Verildi
4
AK Parti Heyeti, Gürsu ve Kestel Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
5
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışıyoruz"
6
Diyarbakır Lice'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam