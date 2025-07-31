Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Bakan Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki yıllık ticaret hacminin 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Ticaret ve Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Gürcistan’ın Güney Kafkasya’daki stratejik konumu ve dinamik ekonomisi hakkında da bilgiler verdi. Gürcistan'ın gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve yatırım dostu ortamıyla önemli gelişmeler kaydettiğini vurguladı. Uraloğlu, "Gürcistan’ın bu başarıları Türkiye olarak bizleri sevindiriyor ve ortak geleceğimiz adına umut veriyor." şeklinde konuştu.

İki Ülke Arasındaki Bağlar

Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra vizesiz seyahat imkanı gibi kolaylıkların iki ülke arasındaki bağı daha da güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda, ilişkilerimizi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesinde sürdürüyoruz." dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Bakan Uraloğlu, 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticaretin yeni kurallar çerçevesinde sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacağını ifade etti. Türkiye’nin Gürcistan’daki yatırımlarının 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, 2 bini aşkın Türk firmasının Gürcistan’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ulaşım ve Lojistik İşbirliği

Uraloğlu, ulaştırma ve lojistik alanında Gürcistan’ın Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor güzergahındaki önemine değindi. Türkiye ile Avrupa ile Orta Asya arasında stratejik bir bağlantı sağladığını belirtti. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu veri değişim anlaşmasının Orta Koridor’un başarısı açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Kültürel İlişkiler ve Turizm

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin kültür ve turizm alanında da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'nin 1,4 milyon Gürcü turist, Gürcistan'ın da 343 bin Türk turisti ağırlayacağını açıkladı. Türkiye'nin Gürcistan’a en fazla turist gönderen ikinci ülke olduğunu vurguladı.

Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından Başbakanlık Binası'nda kabul edilecektir.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından, Uraloğlu ve Kvrivişvili, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nın açılışını yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından, Uraloğlu ve Kvrivişvili, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nın açılışını yaptı.