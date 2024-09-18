Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Çağrı Cihazları Hakkında Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülkemizdeki çağrı cihazları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Türkiye'de bu cihazların neredeyse hiç kullanılmadığını belirtti.

Çağrı Cihazları Üzerine Risk Değerlendirmesi

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, çağrı cihazları konusunda Türkiye'de herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını net bir şekilde ifade etti. Bu durum, çağrı cihazlarının kullanım oranı ile doğrudan ilişkili olarak değerlendirilmektedir.

Bakanın bu değerlendirmeleri, kamuoyunda çağrı cihazlarına dair endişeleri gidermeyi amaçlıyor.