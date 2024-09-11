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Ulu Cami'de Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Eski Van Şehri'ndeki Ulu Cami'nin restorasyonu devam ederken, minaredeki çatlaklar için dikkatli bir söküm süreci izleniyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:12
Ulu Cami'de Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Ulu Cami Restorasyonu Hızla Devam Ediyor

Van'ın tarihi Ulu Cami ve minaresinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, geçmiş medeniyetlerin izlerini geleceğe taşımak amacıyla sürdürülmekte.

Eski Van Şehri'nin Tarihi Önemi

Eski Van Şehri, Urartular'dan Ahlatşahlar'a, Eyyubiler'den Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim alanıdır. Şehirdeki Van Kalesi'nin güneyinde konumlanmış olan bu tarihi alan, yeni bir yaşam süreci başlatmak için restore edilmektedir.

Restorasyon Projesi ve Çalışmalar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği tarafından yürütülen "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" kapsamında Ulu Cami ve minaresinin onarımı hedefleniyor. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mimar Büşra Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlayan restorasyonun titizlikle devam ettiğini belirtti.

Minaredeki Çatlaklar ve Güçlendirme Çalışmaları

Sosyal medyada, Ulu Cami'nin minaresinin yıktırıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Boz, "Çalışmalar sırasında zemin güçlendirme, su analizi ve zemin etüdü gerçekleştirdik. Minarede herhangi bir iş makinesi kullanılmadı. Ancak minarenin içinde ve dışında ciddi çatlaklar mevcuttu. Bu nedenle dikkatli bir söküm işlemi gerçekleştirdik," dedi.

Boz, söküm işlemleri sırasında özel bir iskelenin kurulduğunu ve minarenin çatlakları nedeniyle vinç kullanarak soktuklarını açıkladı. "Minaredeki tuğlaları özenle kaldırıp, tekrar kullanmayı planlıyoruz. Camiyi 2025 yılı Ağustos ayında tamamlayarak ibadete açmayı hedefliyoruz," diye ekledi.

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları...

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları...

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları...

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları...

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları...

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları...

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları...

"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

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