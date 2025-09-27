Uludağ'da Ayı Barakaya Girdi, Barakada Hasar Oluştu

Uludağ'da ayı barakaya girip hasar bıraktı

Kış turizminin yoğun olduğu bölgede beklenmedik anlar

Uludağ'da bir barakaya giren ayı, içeride bulunan eşyalara zarar verdi. Olay sırasında ayının eşyaları dağıttığı ve bazı malzemeleri dışarı attığı görülürken, barakada belirgin hasar oluştu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'daki bu olay, bölgede hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşabildiğini bir kez daha gösterdi. Ayının barakaya girişi sonucu oluşan tahribat dikkat çekti.

Olayla ilgili yetkililerden veya çevreden yapılan açıklamalara yer verilmedi; yaşananlar bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından gözlemlendi. Gelişmelerle ilgili güvenlik ve koruma önlemleri takip ediliyor.

Önemli: Ayı gibi yabani hayvanlarla karşılaşıldığında sakin olunması ve yetkililere haber verilmesi tavsiye edilir.

