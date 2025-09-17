Ulusal Basın Kulübü: İç Güvenlik Bakanlığı'na Yabancı Muhabir Düzenlemesini Geri Çekme Çağrısı

Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığı'na yabancı muhabirlerin çalışma ve yaşam koşullarını kısıtlayacak düzenlemeyi geri çekme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:45
Ulusal Basın Kulübü: İç Güvenlik Bakanlığı'na Yabancı Muhabir Düzenlemesini Geri Çekme Çağrısı

Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığı'na Düzenlemeyi Geri Çekme Çağrısı Yaptı

ABD'de faaliyet gösteren Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığı'na, yabancı basın mensuplarının ülkede yaşama ve çalışma koşullarını ciddi biçimde kısıtlayacak düzenleme önerisini geri çekmesi çağrısında bulundu.

Açıklama X platformunda yapıldı

Kulübün açıklaması, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapıldı. Açıklamaya göre İç Güvenlik Bakanlığı'nın planı, uzun süredir uygulanan "statü süresi" sisteminin yerine "sabit giriş süreleri" getirecek; bunun kapsamında Çin vatandaşları için 90 gün, diğerleri için ise 240 gün öngörülüyor.

Basının özgürlüğü ve misilleme endişesi

Ulusal Basın Kulübü Başkanı Mike Balsamo, kulübün 117 yıldır Washington'da yabancı gazetecileri ağırladığını hatırlatarak, "Yabancı gazeteciler demokrasimizin misafiri değil, tanıklarıdır." dedi. Açıklamada önerinin, yurtdışındaki ABD'li gazetecilere karşı misilleme riskini artıracağı vurgulandı.

Kulüp, 2020'de vize anlaşmazlıkları nedeniyle ABD'li muhabirlerin Çin'den sınır dışı edilmesine atıfta bulunarak, bu düzenlemeyle benzer bir emsal yaratmanın kendi gazetecilerini tehlikeye atabileceğini belirtti.

İtibar ve güvenli liman kaygısı

Açıklamada ayrıca önerinin, "zulümden kaçan gazeteciler için güvenli bir liman olan" ABD'nin itibarını tehdit ettiği ve özgür bir basının, "zamanlarının dolacağından korkmadan" çalışacak muhabirlere bağlı olduğu ifade edildi.

Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan mevcut sistemi sürdürmesini ve söz konusu düzenleme önerisini geri çekmesini talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı
3
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
4
Bakan Kurum, AK Parti'ye Katılan Gürzel ve Ayduğan'ı Kabul Etti
5
Costa'dan AB Komisyonunun İsrail'e Yaptırım Paketine Destek
6
AA Başkanı Serdar Karagöz TEKNOFEST'te 'Alan'ı Ziyaret Etti
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65'e Yükseldi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa