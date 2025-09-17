Ulusal Basın Kulübü: İç Güvenlik Bakanlığı'na Yabancı Muhabir Düzenlemesini Geri Çekme Çağrısı

Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığı'na Düzenlemeyi Geri Çekme Çağrısı Yaptı

ABD'de faaliyet gösteren Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığı'na, yabancı basın mensuplarının ülkede yaşama ve çalışma koşullarını ciddi biçimde kısıtlayacak düzenleme önerisini geri çekmesi çağrısında bulundu.

Açıklama X platformunda yapıldı

Kulübün açıklaması, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapıldı. Açıklamaya göre İç Güvenlik Bakanlığı'nın planı, uzun süredir uygulanan "statü süresi" sisteminin yerine "sabit giriş süreleri" getirecek; bunun kapsamında Çin vatandaşları için 90 gün, diğerleri için ise 240 gün öngörülüyor.

Basının özgürlüğü ve misilleme endişesi

Ulusal Basın Kulübü Başkanı Mike Balsamo, kulübün 117 yıldır Washington'da yabancı gazetecileri ağırladığını hatırlatarak, "Yabancı gazeteciler demokrasimizin misafiri değil, tanıklarıdır." dedi. Açıklamada önerinin, yurtdışındaki ABD'li gazetecilere karşı misilleme riskini artıracağı vurgulandı.

Kulüp, 2020'de vize anlaşmazlıkları nedeniyle ABD'li muhabirlerin Çin'den sınır dışı edilmesine atıfta bulunarak, bu düzenlemeyle benzer bir emsal yaratmanın kendi gazetecilerini tehlikeye atabileceğini belirtti.

İtibar ve güvenli liman kaygısı

Açıklamada ayrıca önerinin, "zulümden kaçan gazeteciler için güvenli bir liman olan" ABD'nin itibarını tehdit ettiği ve özgür bir basının, "zamanlarının dolacağından korkmadan" çalışacak muhabirlere bağlı olduğu ifade edildi.

Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan mevcut sistemi sürdürmesini ve söz konusu düzenleme önerisini geri çekmesini talep etti.