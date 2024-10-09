Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılına Merhaba Dedi

2024-2025 Akademik Yılı Açılışı

Saraybosna'nın kalbinde, 2004 yılında Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 2024-2025 akademik yılına merhaba dedi. Tören, üniversitenin kampüsünde gerçekleştirildi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Önemli Konuşmalar

Törende, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, üniversitenin ülkesine sunduğu katkılara değinerek, "Eğitim, gençlerimizin hayatında çok büyük bir yere sahiptir. Onlara doğru değerleri öğretmezsek, geleceğimiz tehlikeye girer," dedi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Kemal Ademovic ise Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostane ilişkilerin eğitim alanında da önem taşıdığına vurgu yaptı. "Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek'e yeni eğitim programları kazandırdı," diye ekledi.

20. Yıl Kutlamaları

IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, üniversitenin 20 yıllık geçmişine dair duygularını paylaştı. Kurtulmuş, "Bugün 5 fakültemiz ve dünya genelinden 2.700'e yakın öğrencimiz var. Buralar bizim gönül coğrafyamızdır," ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve Destekleyiciler

Açılış töreninde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da selamlama konuşması yaptı. Törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.