Ümit Özdağ Gaziantep İl Başkanlığını Açtı: Zafer Partisi Yükselişte

Gaziantep

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Partililerle birlikte açılış kurdelesini kesen Özdağ, daha sonra il binasını gezdi.

Özdağ, toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Partisi'nin şu anda yükselişte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nasıl yükseliş içinde olduğunu sahaya çıkarak insanlara dokunarak görün. Anketlerin gösterdiğinden çok daha hızlı ve fazla yükseliyoruz. Önümüzdeki seçimden sonra Zafer Partisi kadroları Türkiye'yi yöneten kadrolar olacak."

