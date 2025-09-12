Ümraniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeteryaya Girdi

Ümraniye'de kontrolden çıkan 34 KP 0318 plakalı otomobil bir kafeteryaya girdi; olay güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 02:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 02:51
Parseller Mahallesi'ndeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi Sahur Sokak'ta, 34 KP 0318 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan 34 KP 0318 plakalı araç, içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kafeteryanın içine girdi. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın içeri girmesiyle birlikte içerideki kişilerin yaşadığı panik görülüyor.

İşletme sahibi Bilal Ekinci, gazetecilere kazadan iki dakika önce bir çalışanın otomobilin içeri girdiği yerdeki masada oturduğunu ve şans eseri kazadan kurtulduğunu söyledi. Çalışanın yemek siparişini almak için masadan kalktığını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolünü kaybederek kafeteryadan içeri girdi. Otomobilin camdan girdiği taraftaki masada bir arkadaşımız oturuyordu. Olaydan iki dakika önce o arkadaşımız yemek siparişi vermiş ve sipariş gelince içeri geçiyor. İki dakika sonra otomobil buradan içeri giriyor. Çalışanlar da korkudan kaçışmaya başlıyor hatta birisi donup kalıyor olduğu yerde. Tek temennimiz kimseye bir şey olmaması."

