Ümraniye'de sürücüsüz motosiklet kaldırıma çarptı: Yaya kıl payı kurtuldu

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsüz motosiklet 100-150 metre ilerleyip kaldırıma çarptı; yürüyen Mehmet Ulukuş çarpışmadan kıl payı kurtuldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:42
Ümraniye'de meydana gelen ilginç kazada, sürücüsüz ilerleyen bir motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen bir yaya, çarpışmadan son anda kurtuldu.

Kaza ve güvenlik kamerası görüntüleri

Edinilen bilgiye göre olay, dün Alemdağ Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, iddialara göre seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düştü. O esnada motosiklet aniden hareket ederek bir süre sürücüsüz şekilde ilerledi. Yaklaşık 150 metre boyunca kontrolsüz şekilde giden motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde sürücüsüz motosikletin caddede ilerlediği, ardından kaldırımda yürüyen yaya çarpmadan devrildiği görülüyor.

Görgü tanıkları ve ifadeler

Kazadan kıl payı kurtulan Mehmet Ulukuş, "Konteynere çöp dökmeye gittim. Döndüm geliyorum, insansız bir şey geliyordu, motosikletmiş düştü önüme. Kaza yapmış herhalde, motosiklet tekrar ayağa kalktı geldi. Motosiklet çarpsa her yerim dağılırdı" dedi.

Kazayı gören Güven Aksu ise, "Dün mağazamızın önünde oturuyoruz yukardan aşağı motorlu bir sürücü geliyordu. Sürücü bir anda düştü, motor direk aşağı doğru kendiliğinden gitmeye başladı. Aşağı yukarı 100-150 metre devam etti. Motosiklet ileride bulunan lastikçinin orada kaldırıma çarpıp düştü. Motosiklet herhangi aracı çarpmadı çünkü yol boştu. Yaya ve araçlara çarpmadı. Motor kendiliğinden kaldırma çarpıp devrildi. Daha önce hiç karşılaşmadım ilk defa gördüm ve şans eseri gördüm çok tuhafıma gitti" diye konuştu.

