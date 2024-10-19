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UNESCO'dan Gazze İçin Önemli Karar

UNESCO, Gazze'deki durumu ele alarak acil ateşkes ve insani yardımların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:57
UNESCO'dan Gazze İçin Önemli Karar

UNESCO'dan Gazze'ye Destek Kararı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Gazze Şeridi’ndeki mevcut durumun örgütün faaliyetlerine etkilerini değerlendiren önemli bir karar kabul etti.

Kurul Toplantısında Gazze'nin Durumu Ele Alındı

Paris’te gerçekleştirilen UNESCO 220. Yürütme Kurulu'nda, Gazze'deki mevcut durumun UNESCO’nun görevleri üzerindeki sonuçları tartışıldı. Kabul edilen kararda, bölgedeki bu durumun UNESCO'nun Gazze’ye yönelik Eylem Planı’nın uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Gazze'deki Eğitim Krizi

Kararda, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdüğü saldırılardan önce bölgede 650 bin öğrenci, 22 bin öğretmen ve 815 eğitim kurumunun bulunduğu hatırlatıldı. Ancak devam eden saldırıların eğitim sistemini ciddi şekilde etkileyerek, tüm eğitim kurumlarının kapanmasına yol açtığı kaydedildi.

Büyükelçi Aybet'in Açıklamaları

Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, bir yıldan fazladır süregelen saldırıların yıkıcı etkilerini vurgulayarak, "Süregelen insani felaketi tanımlamak için yeterli kelime yok. Masum sivillere karşı açlık ve kıtlığın bir silah olarak kullanılması ve hastanelerin hedef alınması merhametsizliğin zirvesini oluşturuyor," dedi.

Aybet, Filistin halkına yönelik bu soykırım politikasının yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası güvenlik için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Ateşkes Çağrısı ve Öneriler

Büyükelçi Aybet, bölgede barışı sağlamak için derhal kalıcı bir ateşkesin gerekliliğine vurgu yaptı. "Bu kuruluşun ateşkes çağrısında bulunması yetkisi dahilindedir, çünkü ateşkes olmadan Gazze için etkili bir Eylem Planı uygulayamayız," şeklinde konuştu.

Uluslararası aktörlerin, İsrail'e etkin adımlar atmaktan kaçınmaması gerektiğini belirten Aybet, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılmasının önemine değindi. Ayrıca, Türkiye’nin UNESCO’nun Gazze özel hesabına destek veren ilk ülke olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Destek Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’nun Gazze hakkındaki kararını memnuniyetle karşıladı ve bu kararın kültürel ve eğitim kurumları açısından önemli olduğunu vurguladı.

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