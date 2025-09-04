UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki Çocukların Acıları "Tesadüf Değil"

Tess Ingram, İsrail saldırılarının çocuklar üzerindeki etkisini anlattı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu İletişim Müdürü Tess Ingram, Gazze Şeridi'ndeki çocukların yaşadığı kıtlık ve acıların "tesadüf olmadığını" belirterek bunun İsrail'in saldırıları sonucu oluştuğunu vurguladı.

Ingram, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısına Gazze'den çevrim içi bağlanarak bölgedeki son durumu aktardı.

Gazze'deki Filistinli aileler ve çocuklar arasında yaşanan hayatta kalma mücadelesine dikkat çeken Ingram, "Filistinlilerin hayatı burada istikrarlı şekilde parçalanıyor, ancak Gazze Şeridi'ndeki çocukların çektiği acılar elbette tesadüf değil." ifadelerini kullandı.

Ingram, bu acıların "tüm Gazze Şeridi'ni, insanların hayatlarının her gün her açıdan tehdit altında olduğu bir yere dönüştüren tercihlerin doğrudan bir sonucu" olduğunu kaydetti.

UNICEF Temsilcisi, "Gazze korku, kaçış ve cenazelerin şehrine döndü." diyerek, Gazze'nin kuzeyindeki aileler için son sığınak olan Gazze şehrinin "hızla çocukların hayatta kalamayacağı bir yer" haline geldiğini belirtti.

Ingram, yardım için yetkililere ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Gazze şehrinde harekete geçmek için düşünülemez olanın gerçekleşmesini bekleyemeyiz." dedi.

Bölgede temel hizmetlerle ilgili altyapının çöktüğünü hatırlatan Ingram, bundan en çok "en savunmasız olan insanların (çocukların)" etkilendiğini vurguladı.

"Gazze'de sözde güvenli bölge güvenli değil ve çocuklar neredeyse her gece uykularında öldürülüyor veya sakat kalıyor." ifadesini kullanan Ingram, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği şekilde, "çocukların korunmasını sağlamak için" İsrail'e angajman kurallarını gözden geçirme çağrısını sürdürdüklerini söyledi.