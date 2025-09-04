DOLAR
41,15 0%
EURO
48,03 0%
ALTIN
4.690,73 0%
BITCOIN
4.540.913,05 0%

UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki Çocukların Acıları "Tesadüf Değil"

UNICEF temsilcisi Tess Ingram, Gazze'deki çocukların çektiği acıların İsrail saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:49
UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki Çocukların Acıları "Tesadüf Değil"

UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki Çocukların Acıları "Tesadüf Değil"

Tess Ingram, İsrail saldırılarının çocuklar üzerindeki etkisini anlattı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu İletişim Müdürü Tess Ingram, Gazze Şeridi'ndeki çocukların yaşadığı kıtlık ve acıların "tesadüf olmadığını" belirterek bunun İsrail'in saldırıları sonucu oluştuğunu vurguladı.

Ingram, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısına Gazze'den çevrim içi bağlanarak bölgedeki son durumu aktardı.

Gazze'deki Filistinli aileler ve çocuklar arasında yaşanan hayatta kalma mücadelesine dikkat çeken Ingram, "Filistinlilerin hayatı burada istikrarlı şekilde parçalanıyor, ancak Gazze Şeridi'ndeki çocukların çektiği acılar elbette tesadüf değil." ifadelerini kullandı.

Ingram, bu acıların "tüm Gazze Şeridi'ni, insanların hayatlarının her gün her açıdan tehdit altında olduğu bir yere dönüştüren tercihlerin doğrudan bir sonucu" olduğunu kaydetti.

UNICEF Temsilcisi, "Gazze korku, kaçış ve cenazelerin şehrine döndü." diyerek, Gazze'nin kuzeyindeki aileler için son sığınak olan Gazze şehrinin "hızla çocukların hayatta kalamayacağı bir yer" haline geldiğini belirtti.

Ingram, yardım için yetkililere ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Gazze şehrinde harekete geçmek için düşünülemez olanın gerçekleşmesini bekleyemeyiz." dedi.

Bölgede temel hizmetlerle ilgili altyapının çöktüğünü hatırlatan Ingram, bundan en çok "en savunmasız olan insanların (çocukların)" etkilendiğini vurguladı.

"Gazze'de sözde güvenli bölge güvenli değil ve çocuklar neredeyse her gece uykularında öldürülüyor veya sakat kalıyor." ifadesini kullanan Ingram, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği şekilde, "çocukların korunmasını sağlamak için" İsrail'e angajman kurallarını gözden geçirme çağrısını sürdürdüklerini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaya'dan TÜGVA'da 'Türkiye Yüzyılı' ve Gençlik Vurgusu
2
Gündem Özeti — 5 Eylül 2025: Bakan Ziyaretleri ve Öne Çıkan Etkinlikler
3
Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
4
İzmir Açıklarında 107 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Seferihisar'da 30 Kurtarıldı
5
Beyta Baskını (Nablus): 18 Yaşındaki Genç Gerçek Mermiyle Yaralandı
6
Erzurum'da Telefonda 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: Kadın 1 Milyon 430 Bin Lira Kaybetti
7
Erzurum'da Trafik Kazası Sonrası Kavgada 3 Yaralı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı