UNICEF: Nijerya'da 4,9 Milyon Çocuk Acil Yardım Bekliyor

UNICEF Raporu: Nijerya'da Çocuklar İçin Acil Yardım Gereksinimi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da yaklaşık 4,9 milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Yayınlanan raporda, Nijerya'nın toplam nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 110 milyon çocuğun yaklaşık 55 milyonunun yoksulluk içerisinde yaşadığı vurgulanıyor.

Aciliyet ve Endişe Verici Durumlar

Raporun detaylarında, ülke genelinde 2,1 milyon çocuğun aşılama hizmetlerinden yararlanamadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, hanelerin neredeyse %70'inin güvenli içme suyuna erişiminin bulunmadığı ve 5 yaş altındaki çocukların yaklaşık %40'ının boylarının kısa olduğu ifade ediliyor.

UNICEF'ten Çağrı

UNICEF Nijerya Temsilcisi Cristian Munduate, bu duruma ilişkin olarak, "Nijerya'nın refahı çocuklarla başlamalı. Kaynaklarımızın en savunmasız çocuklara ulaşmasını sağlamak için birlikte çalışmalıyız." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.