UNIFIL Açıklama Yaptı: Bir Asker Daha Yaralandı

UNIFIL, Asker Yaralanmasını Duyurdu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), dün gece Ras Nakura bölgesindeki karargahında görevli bir askerinin yaralandığını açıkladı.

Yaralanma ve Durum Raporu

Açıklamada, bölgede süregelen askeri hareketlilik sebebiyle meydana gelen ateşlenme sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi. Henüz ateşi açan taraf hakkında kesin bir bilgi bulunmadığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, ameliyat edilen askerin sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Bombardıman Sonrası Hasar

Dün gece yine Ramiye bölgesindeki mevzilerde, yakın bir zamanda meydana gelen bombardımanlar neticesinde yapılar önemli ölçüde hasar gördü.

Güvenlik Uyarısı

UNIFIL, tüm taraflara, mevzi yakınlarında faaliyetlerden kaçınmaları gerektiğini ve Birleşmiş Milletler personeli ile tesislerinin güvenliğinin sağlanması zorunluluğunu hatırlattı.

İsrail Ordusu Tarafından Hedef Alınma

10 Ekim'de, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucunda 2 barış gücü askerinin yaralandığı bildirilmişti. 11 Ekim tarihinde, İsrail'e ait birlikler, Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin girişini top mermileriyle vurmuş, bir gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile saldırıya uğramıştı. Saldırılar sonucunda toplamda 4 asker yaralanmıştı.

Birçok ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelttiği bu saldırıları kınadı.