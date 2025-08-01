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Üniversite Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu Ziyaret Etti

Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine dair görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:11
Üniversite Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu Ziyaret Etti

Üniversite Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanı'nı Ziyaret Etti

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Görüşmede Önemli Konular Ele Alındı

Açıklamada, ziyarette, üniversite hastanelerinin mevcut durumu, sağlık sistemine katkıları ve çözüm bekleyen yapısal konular hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Üniversite hastanelerinin sağlık hizmeti sunumundaki öncü rolü, tıp eğitimi ve bilimsel araştırmalar açısından taşıdığı stratejik önemi vurgulayan toplantıda, bu konuların öncelikle ele alındığı kaydedildi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya; ÜHB Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cahit Güran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Harran Üniversitesi Rektörü ve ÜHB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, ÜHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci katıldı.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (sağ...

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (sağ 6) makamında ziyaret etti.

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (sağ...

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (sağ 6) makamında ziyaret etti.

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