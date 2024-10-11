Üniversite Öğrencilerine Yasal Uyarı: Banka Hesaplarınızı Suç Amaçlı Kullanmayın

Yükseköğretim Kurulu'ndan Önemli Uyarı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerini banka hesaplarını yasa dışı amaçlarla kullanmamaları konusunda bilgilendirmek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda, öğrencilere yönelik uyarı afişleri üniversitelere gönderildi.

Banka Hesaplarının Suistimali

MALAK tarafından hazırlanan afişlerde tüm öğrenciler için dikkat çekici bir mesaj vurgulanıyor: "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, dolandırıcılık ve terör örgütlerinin finansmanında banka hesaplarınız kullanılırsa ağır hapis cezaları ile karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." Bu açıklamalar, bankaların ve dolandırıcıların tuzaklarına düşebilecekleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacı taşımaktadır.

Siber Güvenlik Önlemleri

YÖK ayrıca, öğrencilerin siber suçlara maruz kalmamaları için Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümünden uzmanlar ile bilgi paylaşımında bulundu. Uzmanlar, öğrencileri 'oltalama saldırıları' ve banka hesaplarının kötü niyetle kullanılmasından koruma adına, SMS veya e-posta yoluyla gelen şüpheli bağlantılara tıklamamaları konusunda uyardı.

Güvenli İnternet Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Aydos, videoda "Kişisel bilgilerimizi asla üçüncü şahıslarla paylaşmamalıyız, özellikle T.C. kimlik numaramızı vermemeliyiz. Ayrıca, bankacılık işlemlerini halka açık yerlerde yapmamalıyız" diyerek öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri vurguladı.

Oltalama Saldırılarına Dikkat

Yine aynı üniversiteden Dr. Ahmet Selman Bozkır, "Öğrenciler genellikle oltalama saldırıları gibi siber suçlara maruz kalmaktadır. Zararlı linklere tıkladıkları takdirde şifrelerinin ve kişisel verilerinin çalınabileceğini unutmamalıdırlar" şeklinde uyarıda bulundu.

Suç Yapıları ve Riskler

Ankara Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu, suç şebekelerinin yasa dışı elde ettikleri paraları, öğrencilere belirli bir miktarda ücret teklif ederek banka hesapları üzerinden işleme koyabileceklerini ifade etti. Osmanoğlu, "Bu tür eylemler, suç oluştursa bile başkası adına hesap açıp kullanmak gençlerin geleceğini tehdit eden büyük bir risk taşımaktadır" dedi.