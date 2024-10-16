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Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'da Defnedildi

Kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:30
Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'da Defnedildi

Rojin Kabaiş'in Cenazesi Eyler İçinde Defnedildi

27 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Cenaze Törenine Katılım

Cenaze, Yeniköy Camii'nde kılınan namazının ardından kadınların omuzlarında taşınarak defnedildi. Cenazeye Rojin'in aile üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Nizamettin Kabaiş'ten Açıklama

Rojin'in baba Nizamettin Kabaiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Böyle bir vahşetin yaşanması kabul edilemez. Rojin'in kime ne zararı vardı ki bu duruma düştü?" dedi.

Boğulma tehlikesinin olmadığına dikkat çeken Kabaiş, "Rojin'e bir şeyler yapılmış. Bu durumu devletten çözmelerini istiyorum. Vahşeti gerçekleştirenler en kısa zamanda bulunmalı ve gerekli cezalar verilmelidir," diye ekledi.

Rojin Kabaiş'in Kişiliği ve Eğitim Hayatı

Nizamettin Kabaiş, Rojin'in iyi bir öğrenci ve sevgi dolu bir birey olduğunu belirtti. Kızının Dicle Üniversitesi'nde bir bölüme kabul edildiğini ve daha sonra yeniden sınava hazırlandığını açıkladı. Rojin, yüksek puan alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmişti.

Son olarak, "Geçen hafta ona, 'Durumun nasıl?' diye sorduğumda, 'İyidir baba,' cevabını almıştım," sözleriyle, Rojin’in son anlarını anlattı.

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