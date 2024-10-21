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Ünlü Yönetmenler ABD Ulusal Sanat Madalyası'nı Kazandı

Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, ABD Ulusal Sanat Madalyası ile onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:25
Ünlü Yönetmenler ABD Ulusal Sanat Madalyası'nı Kazandı

ABD Ulusal Sanat Madalyası Sahiplerini Buldu

Sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, ABD Ulusal Sanat Madalyası ile ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarına ait kazananların açıklandığı listede bu ünlü yönetmenler de yer aldı.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

20 farklı sanat alanında başarılı isim, bu prestijli ödülü alırken, ABD Başkanı Joe Biden tarafından düzenlenecek törenle madalyalar sahiplerine takdim edilecek.

Madalyanın Anlamı

Ulusal Sanat Madalyası, "ABD'de sanatın mükemmelliğine, büyümesine, desteklenmesine ve ulaşılabilirliğine yaptıkları olağanüstü katkılar nedeniyle özel olarak tanınmayı hak eden kişi veya gruplara" verilmektedir. Bu bağlamda, bu ödül, sanat alanındaki başarılı çalışmaları takdir eden önemli bir semboldür.

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