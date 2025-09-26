UNRWA: Gazze'de 3 Yaş Altı Her 3 Çocuktan Biri Son 24 Saati Yiyeceksiz Geçirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişimlerini engelleyen ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krize dikkat çekti. Ajans, 3 yaş altı her 3 çocuktan birinin son 24 saatte günü yiyeceksiz geçirdiğini duyurdu.

UNRWA'nın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'deki çocukların içinde bulunduğu tehlikeli durum aktarıldı. Açıklamada, İsrail saldırılarının çocukların ve çocukluklarının üzerindeki etkilerinin son derece olumsuz olduğu vurgulandı.

Ajans, Gazze'de çok sayıda çocuğun çocuk işçiliği veya dilencilik yapmak zorunda kaldığına dikkat çekti ve bölgede yaşayan çocukların ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gazze'de Yaygınlaşan Açlık ve Sağlık Krizi

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişimini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı geniş çaplı bir insani felaket yaşıyor. Bölgede özellikle çocuklar arasında açlık nedeniyle ölümlerin arttığı bildiriliyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı tahrip eden İsrail ordusunun, Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan operasyonları ve sürgün emirleri nedeniyle çok sayıda insan yerinden edildi.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı ve birçok kişinin defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda, hijyen malzemelerinin yokluğunda bulaşıcı hastalık riskleriyle karşı karşıya yaşam mücadelesi veriyor. Buna karşın İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılar, yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınakları hedef alıyor.