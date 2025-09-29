UNRWA: Gazze'de Yarım Milyon Filistinli Hâlâ 8 kilometrekarelik Alanda Mahsur

UNRWA, Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinlinin hâlâ 8 kilometrekarelik alanda mahsur kaldığını; açlık ve acil insani yardım ihtiyacını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:54
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinlinin hâlâ 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kaldığını açıkladı.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene'nin açıklamaları

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, İsrail ordusunun karadan ve havadan saldırılarının devam ettiği Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi. Ebu Hasene, "Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinli, hala en fazla 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kalmış durumda." ifadelerini kullandı.

Ebu Hasene, İsrail'in Filistinlileri göç etmeye zorladığı Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ilişkin olarak, "her bir kilometrekareye yaklaşık 70 bin kişinin yığılıp sıkışacağını; bir çadır bile kuracak yer olmadığını, on binlerce ailenin barınacak yeri olmadan sokakta kalacağını" kaydetti.

Sözcü ayrıca, "Gazze kentinden zorla yerinden edilen Filistinlilerle birlikte açlığın Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine intikal ettiğini" vurguladı.

İnsani yardım çağrısı ve IPC uyarısı

UNRWA yetkilileri, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos tarihinde Gazze kentinde kıtlık ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Askeri gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül tarihinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

