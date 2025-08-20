Uraloğlu: Türkiye-Romanya Ulaştırma Koridorlarında İşbirliği Derinleşecek

Uraloğlu, Bükreş'te Romanya Heyetiyle Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş temasları kapsamında Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ve Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian Constantin Șerban ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ulaştırma işbirliğinin, özellikle ulaşım koridorları perspektifinde daha ileri taşınabileceği değerlendirildi.

Yatırımlar ve stratejik hedefler

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki yatırımlarına ilişkin bilgi paylaşarak, son 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını aktardı. Bu yatırımların yalnızca fiziksel altyapı inşasını değil; bölgesel işbirliğini, ekonomik kalkınmayı ve sürdürülebilir ulaştırma sistemlerini hedeflediğini vurguladı.

Bölgesel projeler ve sınır geçişleri

Bakan, daha önce Bulgaristan ile yürütülen temaslara atıfta bulunarak, Lesovo geçişinin Kapıkule'deki yığılmaları azaltıp Orta Koridor kargo akışını hızlandıracağına ilişkin değerlendirmeleri paylaştı. Ayrıca Karadeniz Otoyolu projesi ile Malko Tarnova'dan Bulgaristan'ın kuzeyine uzanacak bağlantıların bölgesel ulaştırma bağlantısallığını güçlendireceği belirtildi.

Ro-Ro hatları ve demir yolu işbirliği

Uraloğlu, Temmuz 2024'te yeniden açılan Karasu-Köstence Ro-Ro Hattı ile İzmir-Köstence hattının aktif olmasının ticaret ve lojistik gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, 'demir yolu sektöründe Romanya ile Türkiye arasında yakın bir işbirliği mevcut' diyerek, bu işbirliğinin ulaştırma koridorları bağlamında daha ileri taşınabileceğine dikkat çekti.

TRACECA ve vergilendirme gündemi

Toplantıda, Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) kapsamındaki reform çalışmaları ile lojistik vergisi gibi konular da ele alındı.

Romanya Bakanı Șerban'ın değerlendirmesi

Bakan Ciprian Constantin Șerban, Orta Koridor gibi uygulanabilir alternatif ticaret yollarının belirlenmesinin önemine işaret ederek, Türkiye ve Romanya'nın bu süreçte belirleyici rol üstlenebileceğini söyledi. Șerban, demir yolu altyapısındaki yatırımların Karadeniz limanları Samsun ve Köstence arasındaki bağlantıyı canlandırmak için uygun koşullar oluşturduğunu belirtti ve demir yolu trafiğinin artırılmasının Asya-Avrupa yük trafiğine katkı sağlayacağını vurguladı.

Șerban ayrıca Türkiye'deki ekonomik işletmelerin kara yolu projelerine katılımını takdir ettiklerini, Romanya'nın kara yolu altyapısının hızlı bir şekilde geliştiğini ve ekonomik iklimi iyileştirme hedefi doğrultusunda uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş'te gerçekleştirdiği temaslarında, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.