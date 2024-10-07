Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den İsrail Saldırılarına Karşı Destek Yorumları

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den Önemli Açıklamalar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan’a destek vererek İsrail'in saldırganlıklarını durdurmak için çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Beyrut Temasları

Ürdün Dışişleri Bakanı, Necib Mikati başkanlığındaki Lübnan hükümetiyle yapacağı görüşmeler için Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geldi. Mikati, Safedi’ye ülkesinin sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Güvenlik ve Egemenlik Vurgusu

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ürdün’ün Lübnan’ın güvenliği ve egemenliği konusundaki taahhüdünü yineleyen Safedi, “Hiçbir ülke için bir savaş alanı olmayacağız. Ürdün’ün hava sahasını ihlal etmeye veya vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmeye izin vermeyeceğiz” dedi.

Ateşkes Çabalarına Dikkat

Ateşkes çabalarına rağmen İsrail’in uzlaşmaz bir tutum sergilediğine dikkat çeken Safedi, “Ürdün, Lübnan’ın yanında olmaya ve yardım sağlamaya devam edecek. İsrail saldırganlığını durdurmak için çalışıyoruz” diye ekledi.

Filistin Devleti Vurgusu

İsrail’in, Gazze ve şimdi de Lübnan ve Batı Şeria’daki saldırganlıklarla güvenliğini sağlayamayacağını vurgulayan Safedi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı ile Görüşme

Bakan Safedi, ayrıca Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşerek, ülkedeki durumu değerlendirmeyi amaçladı.