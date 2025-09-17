Ürdün: Fiji'nin Kudüs'te Büyükelçilik Açması Filistin Devleti Kurma Iradesini Baltalıyor

Ürdün, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açılmasını uluslararası hukuka aykırı bularak, iki devletli çözüm ve bağımsız Filistin devletine zarar verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:40
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı kınama

Ürdün, Güney Pasifik ülkesi Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını en sert ifadelerle kınadı ve bu adımın bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönündeki uluslararası iradeyi baltaladığını bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının reddedilen ve kınanan bir adım olduğu; bunun uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs şehrinin statüsünü veya hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü tedbir ve kararın hükümsüz, geçersiz ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bakanlık, bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolunun, 4 Haziran 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulması olduğunu yineledi.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini bugün düzenlenen törenle Kudüs’te açtı. Açılış törenine Binyamin Netanyahu, Sitiveni Rabuka ve Gideon Saar katıldı.

