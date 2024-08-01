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Ürdün, İsrail'i Barış Müzakerelerini Baltalamakla Suçladı

Ürdün, İsrail'in İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyerek barış çabalarını sabote ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:45
Ürdün, İsrail'i Barış Müzakerelerini Baltalamakla Suçladı

Ürdün, İsrail'i Suikastla Suçladı

Ürdün, İsrail'in barış müzakerelerinin önemli bir figürü olan İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı ile Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona erdirilmesi çabalarını baltaladığını duyurdu.

Eymen es-Safedi'nin Açıklamaları

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'da Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Safedi, bölgenin geleceğinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi ve şöyle dedi: "Durumlar içinden çıkılmaz bir hal aldı. Gerilimi azaltmanın ilk adımı, Gazze'deki vahşi ve barbarca savaşı durdurmaktır."

Uluslararası Hukuk İhlali

Safedi, "İsrail hükümeti, barış istemiyor. Hamas'ın siyasi büro başkanına düzenlenen suikast, uluslararası hukukun açık bir ihlalini temsil eden ve gerilimi tırmandıran bir suçtur. İsrail, müzakerelerin ana muhatabı Heniyye'ye suikast düzenleyerek arabuluculuk çabalarını baltaladı." şeklinde konuştu.

Beyaz Salonda Güvenlik Çağrısı

Uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarını durdurması için önlem almasını isteyen Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne "Haydut İsrail devletinin bölgeye daha fazla yıkım getirmesine izin verilmemesi" çağrısında bulundu.

Lüksemburg'un Desteği

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, ülkesinin Filistin meselesinin iki devletli çözüme göre çözülmesi gerektiğine inandığını belirterek, barış sürecine destek verdiklerini ifade etti.

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