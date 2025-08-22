DOLAR
40,99 -0,14%
EURO
48,05 -0,81%
ALTIN
4.444,7 -1,17%
BITCOIN
4.788.232,91 -3,59%

Ürdün, Karhi'nin 'Ürdün Nehri İsrail Toprağı' İddialarını Kınadı

Ürdün, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi’nin Ürdün Nehri iddialarını kınadı; açıklama 'tahrik edici ve nefret söylemi' olarak nitelendirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:59
Ürdün, Karhi'nin 'Ürdün Nehri İsrail Toprağı' İddialarını Kınadı

Ürdün, Karhi'nin "Ürdün Nehri İsrail Toprağı" İddialarını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi tarafından öne sürülen ve Ürdün Nehrinin doğu ve batı kıyılarının "İsrail toprağı" olduğu iddialarını sert bir dille kınadı.

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, Karhi’nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin aldığı kararı överek yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.

Bildiride Karhi’nin sözleri "Ürdün Nehri'nin iki yakasının sözde İsrail toprağı olduğu şeklindeki aşırılık yanlısı hayaller ve saçmalıklar" olarak nitelendirildi ve bu ifadelerin tahrik edici ve nefret söylemi içeren türde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, bu açıklamaların Ürdün’ün kararlı tutumunu ve Filistin halkının meşru haklarına olan desteğini etkilemeyeceğini belirtti.

Ayrıca bildiride, söz konusu ifadelerin İsrail hükümetinin uluslararası alanda izole olması ve derin bir siyasi kriz yaşaması bağlamında, ayrımcı ve ırkçı nefret ideolojilerini yayarak bölgedeki çatışmaları körüklemeye çalıştığı yorumu yapıldı.

Bakanlık metninde, İsrail hükümetinin politikalarının uluslararası hukuku, BM Antlaşması'nı ve Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği ve bunun bölge güvenliği ile istikrarı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ürdün, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail'in kışkırtıcı söylemlerini ve işgal altındaki Gazze ile Batı Şeria'daki saldırgan politikalarını durdurması için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti.

Bildiride ayrıca Filistin halkının meşru haklarının sağlanması, bağımsız ve egemen devletinin kurulması ile İsrail tarafından işlenen suçların durdurulup sorumluların cezalandırılması çağrısı yinelendi.

Hatırlatmak gerekirse, E1 bölgesinde dün konuşan Bakan Karhi, "Ürdün Nehri'nin iki yakası da bizimdir" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
2
2025-2026 Okul Takvimi: Okullar Ne Zaman Açılacak? Ara Tatil ve Sömestr Tarihleri
3
İsrail'den E1 Projesi Tepkisi: Doğu Kudüs Yerleşim Planları Reddedildi
4
Ürdün, Karhi'nin 'Ürdün Nehri İsrail Toprağı' İddialarını Kınadı
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem
7
Kadıköy'de Otomobilin Yayaya Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası