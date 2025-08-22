Ürdün, Karhi'nin "Ürdün Nehri İsrail Toprağı" İddialarını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi tarafından öne sürülen ve Ürdün Nehrinin doğu ve batı kıyılarının "İsrail toprağı" olduğu iddialarını sert bir dille kınadı.

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, Karhi’nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin aldığı kararı överek yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.

Bildiride Karhi’nin sözleri "Ürdün Nehri'nin iki yakasının sözde İsrail toprağı olduğu şeklindeki aşırılık yanlısı hayaller ve saçmalıklar" olarak nitelendirildi ve bu ifadelerin tahrik edici ve nefret söylemi içeren türde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, bu açıklamaların Ürdün’ün kararlı tutumunu ve Filistin halkının meşru haklarına olan desteğini etkilemeyeceğini belirtti.

Ayrıca bildiride, söz konusu ifadelerin İsrail hükümetinin uluslararası alanda izole olması ve derin bir siyasi kriz yaşaması bağlamında, ayrımcı ve ırkçı nefret ideolojilerini yayarak bölgedeki çatışmaları körüklemeye çalıştığı yorumu yapıldı.

Bakanlık metninde, İsrail hükümetinin politikalarının uluslararası hukuku, BM Antlaşması'nı ve Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği ve bunun bölge güvenliği ile istikrarı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ürdün, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail'in kışkırtıcı söylemlerini ve işgal altındaki Gazze ile Batı Şeria'daki saldırgan politikalarını durdurması için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti.

Bildiride ayrıca Filistin halkının meşru haklarının sağlanması, bağımsız ve egemen devletinin kurulması ile İsrail tarafından işlenen suçların durdurulup sorumluların cezalandırılması çağrısı yinelendi.

Hatırlatmak gerekirse, E1 bölgesinde dün konuşan Bakan Karhi, "Ürdün Nehri'nin iki yakası da bizimdir" şeklinde ifadeler kullanmıştı.