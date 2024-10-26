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Ürdün Ordusu Hava Sahasını Koruma Konusunda Kararlı

Ürdün ordusu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası hava sahasını korumak için gerekli önlemleri aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:17
Ürdün Ordusu Hava Sahasını Koruma Konusunda Kararlı

Ürdün Ordusu: Hava Sahamız Güvende

Ürdün ordusu, İsrail'in İran'ın belirli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, herhangi bir askeri uçağın ülkenin hava sahasını geçmesine izin vermediklerini açıkladı.

Askeri Uçak İzin Verilmiyor

Ordudan yapılan resmi açıklamada, "Bölgede faaliyet gösteren taraflarca hiçbir askeri uçağın Ürdün hava sahasını geçmesine izin verilmedi," ifadesi yer aldı. Silahlı kuvvetlerin son dönemde artan askeri gerilimi titizlikle takip ettiği vurgulanarak, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin durumu büyük bir dikkatle izlemekte ve vatanı korumaya hazır oldukları belirtildi.

İsrail'in İran Saldırısı

İsrail, İran’ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği füze saldırılarına yanıt olarak, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. İran, Tahran ile Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını duyururken, hava savunma sistemlerinin bu saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu, ancak bazı yerlerde "sınırlı hasar" oluştuğunu belirtti.

İsrail ise saldırının "başarıyla" gerçekleştirildiğini bildirdi. İran ordusunun açıklamasında, çatışmalarda iki askerin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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