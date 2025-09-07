Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti

Görüşme ve ortak açıklama

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi’deki eş-Şati Sarayı’nda gerçekleştirdikleri resmi görüşmede, İsrail’in Filistin halkına ve topraklarına yönelik planlarını ele aldı.

Kral Abdullah, görüşmede şu ifadeyi kullandı: "Ürdün’ün İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme ve Filistinlileri yerinden etme yönündeki tüm adımlarını, ayrıca Gazze’nin geleceğine dair nüfusun yerinden edilmesini veya Batı Şeria’dan ayrılmasını içeren tüm planları kesin olarak reddettiğini" teyit etti.

İki devletli çözüme ve barışa vurgu

Açıklamaya göre iki lider, "Filistin halkının haklarını destekleme ve bölgede istikrarı sağlamanın tek yolu olan iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışı ilerletmek için uluslararası çabaları sürdürme" konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Görüşmede ayrıca, iki liderin "Gazze’ye yönelik savaşın derhal sona erdirilmesi ve insani yardım akışının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini" vurguladıkları bildirildi.

Yerleşim genişlemesi ve işgalin reddi

Kral Abdullah ile Bin Zayid, açıklamada "İsrail’in Gazze işgalini pekiştirmeye ve askeri kontrolünü genişletmeye yönelik planları ile Batı Şeria’da iki devletli çözümü baltalayan, güvenliği ve istikrarı tehdit eden yerleşim genişletme planlarını" reddettiklerini belirtti. Ayrıca iki lider, "bölgedeki ülkelerin egemenliğini tehdit eden İsrail’in tutum ve açıklamalarını reddettiklerini" ifade etti.

İnsani bilanço

Açıklamada yer alan bilgilere göre Gazze’deki saldırılarda 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Ayrıca kıtlık nedeniyle 138’i çocuk olmak üzere 387 Filistinlinin ölümüne yol açıldığı belirtildi.

Genel değerlendirme

Açıklamada ayrıca, İsrail’in onlarca yıldır Filistin’in yanı sıra Suriye ve Lübnan topraklarını işgal ettiği ve 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını reddettiği kaydedildi.