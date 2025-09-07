DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti

Kral Abdullah ve Bin Zayid, Abu Dabi'de İsrail'in Gazze işgalini kalıcılaştırma ve Batı Şeria'da yerleşim genişletme planlarını kesin olarak reddettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:01
Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti

Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti

Görüşme ve ortak açıklama

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi’deki eş-Şati Sarayı’nda gerçekleştirdikleri resmi görüşmede, İsrail’in Filistin halkına ve topraklarına yönelik planlarını ele aldı.

Kral Abdullah, görüşmede şu ifadeyi kullandı: "Ürdün’ün İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme ve Filistinlileri yerinden etme yönündeki tüm adımlarını, ayrıca Gazze’nin geleceğine dair nüfusun yerinden edilmesini veya Batı Şeria’dan ayrılmasını içeren tüm planları kesin olarak reddettiğini" teyit etti.

İki devletli çözüme ve barışa vurgu

Açıklamaya göre iki lider, "Filistin halkının haklarını destekleme ve bölgede istikrarı sağlamanın tek yolu olan iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışı ilerletmek için uluslararası çabaları sürdürme" konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Görüşmede ayrıca, iki liderin "Gazze’ye yönelik savaşın derhal sona erdirilmesi ve insani yardım akışının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini" vurguladıkları bildirildi.

Yerleşim genişlemesi ve işgalin reddi

Kral Abdullah ile Bin Zayid, açıklamada "İsrail’in Gazze işgalini pekiştirmeye ve askeri kontrolünü genişletmeye yönelik planları ile Batı Şeria’da iki devletli çözümü baltalayan, güvenliği ve istikrarı tehdit eden yerleşim genişletme planlarını" reddettiklerini belirtti. Ayrıca iki lider, "bölgedeki ülkelerin egemenliğini tehdit eden İsrail’in tutum ve açıklamalarını reddettiklerini" ifade etti.

İnsani bilanço

Açıklamada yer alan bilgilere göre Gazze’deki saldırılarda 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Ayrıca kıtlık nedeniyle 138’i çocuk olmak üzere 387 Filistinlinin ölümüne yol açıldığı belirtildi.

Genel değerlendirme

Açıklamada ayrıca, İsrail’in onlarca yıldır Filistin’in yanı sıra Suriye ve Lübnan topraklarını işgal ettiği ve 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını reddettiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu
2
Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti
3
Bakan Göktaş'tan Manisa'da 48 Yıllık Bulut Çiftine Ziyaret
4
Bursa'da Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na Çağrı
5
Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü: 'İsrail'e Kırmızı Çizgi ve Yaptırım' Talebi
6
Vedat Işıkhan Kastamonu'da: 'Küllerimizden Yeniden Doğduk' — STK ve İş İnsanlarıyla İstişare
7
Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı